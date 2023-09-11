據香港《星島日報》報導，近日大陸政府修訂《治安管理處罰法》引發濫權爭議，除了將「傷害中華民族感情」入法界定不明，還規定公安可以強制採集當事人生物識別訊息和血液，大陸學者呼籲此舉必須非常慎重。

「治安管理處罰法（修訂草案）」於本月30日前向社會公開徵求意見。第34條擬修法處罰「有損中華民族精神、傷害中華民族感情」的特定行為，已掀起反對，認為認定標準過於主觀，且法律表述不精確。有網友指出，「第100條更可怕」。

報導稱，第100條規定，為了確定違反治安管理行為人、被侵害人的某些特徵，「可以對人身進行檢查，可以提取或者採集肖像、指紋等人體生物識別信息和血液、尿液等生物樣本」。根據條款，警察認為必要的，經公安機關辦案部門負責人批准，「可以強制檢查、提取、採集」。

北大學者：重罰主義須三思

報導引述北京大學法學院教授沈巋10日發文稱，對人身進行檢查並且從人體上提取生物識別訊息和生物樣本的措施，嚴重涉及人身權利、人格尊嚴和個人隱私，採取此措施應當在程序上嚴格控制。應當向人民法院提出特別申請，經人民法院審核確有必要的，可以特別令狀的形式批准。

沈巋還說，這次修訂草案有許多條款增加了罰款、拘留的懲罰力度。這種「重罰主義」的立法傾向是否合理，立法者應慎重考慮。