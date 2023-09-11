國科會台灣科技新創基地（TTA）成立5年來，引進10家國際級加速器進駐，培育超過700家新創團隊，協助募資超過新台幣240億元。國科會今、明兩天舉辦TTA五周年國際論壇與XYZ座談會，主委吳政忠期許未來TTA響應「晶片驅動台灣產業創新計畫」（晶創台灣計畫），吸引國際頂尖的晶片新創及創新團隊來台落地發展。

今天啟動典禮中，行政院長陳建仁與來自各部會與地方政府代表、外國駐台代表、知名創業家投資人、TTA國際加速器及台灣新創新態圈代表等，共同見證5年來的豐碩成果並表達支持。

吳政忠表示，TTA在各界協助下，打造台灣新創生態圈五年有成，大幅提升台灣科技新創於國際的能見度與影響力，同時期許未來TTA響應「晶片驅動台灣產業創新計畫」（晶創台灣計畫），吸引國際頂尖的晶片新創及創新團隊來臺落地發展，助攻台灣成為國際晶片設計和創新應用的重鎮。

國科會在8月15日宣布明年起推動為期10年的「晶創台灣計畫」，第一期5年、首年預算為新台幣120億元，目標要讓台灣成為IC設計重鎮，2033年IC設計市占率可從目前的19％提升到40％。

為推動台灣創新創業，國科會在2018年成立TTA，讓台灣加入全球創業生態圈，並在2021年成立南部據點，透過槓桿國際新創資源，並鏈結我國在地產業聚落，加速新創產業化與前瞻科技布局，協助打入全球產業供應鏈，助力科技新創團隊鏈結國際，全球布局。

為吸引國際創業資源和激發國內新創團隊創造思維，TTA設置TTA黑卡服務機制，延攬具有豐富國際經驗的創業家與投資人進駐，迄今已核發46張黑卡，以借鑒他們的實務經驗，提升並強化台灣新創生態系統的國際視野。

此外，國科會TTA攜手國發會、經濟部、數位部等部會，以TTA組成國家隊，帶領超過1000家次科技新創團隊參加指標型國際新創展會，如美國CES、英國London Tech Week和法國Viva Tech等，展現跨部會輔導能量，並向全球展現臺灣新創的科技實力。