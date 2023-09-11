新竹市議會民進黨團11日舉行記者會，公布林姓房東擁有濃厚的建商背景，合理懷疑高虹安以男友身分，實質為白手套和建商承租豪宅。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安近期搭名車、男友租豪宅「套房」等爭議不斷，新竹市議會民進黨團11日舉行記者會，公布林姓房東擁有濃厚的建商背景，合理懷疑高虹安以男友身分，實質為白手套和建商承租豪宅，黨團隨後也將相關證據送至地檢以及政風單位，告發高虹安收受不當饋贈，涉犯貪汙治罪條例。

民進黨市議員陳建名、楊玲宜、施乃如、曾資程、劉康彥、劉彥伶、林盈徹、鄭美娟今天上午共同舉行記者會，公布房東為建商的事證，黨團總召陳建名指出，高虹安與男友共住的豪宅「回建築」，林姓屋主擁有濃厚的建商背景，不僅為知名建設集團的子公司負責人，過去更曾擔任這棟豪宅建設公司的監察人，呼籲高虹安面對社會大眾質疑，應公開相關租賃資訊；同時，身為新竹人也力保高虹安上位的民眾黨主席柯文哲，應該負起政治責任出來說明。

楊玲宜表示，根據地籍資料且經查證，高虹安男友承租的回建築豪宅為林姓女士持有，該女士於今年2023年1月購買此8樓豪宅，也就是在高虹安上任市長後購入，經查林姓屋主不僅為1家資產管理公司負責人，也是某建設開發公司的董事以及1家國際公司創辦人。

而這3間公司營業項目包括不動產投資開發、土地開發、都市更新等，更巧合的是其地址都位於新竹知名建設集團的辦公大樓內部。

她指出，檢視其租賃期約，包含「豪宅分租套房」以及「打碼的租金」都不禁讓外界懷疑，建商用不符合行情的租金承租豪宅，實質是為高虹安提供住處，建商左手賣右手，將產權轉為自然人，再出租給高虹安的男性友人。

劉康彥則表示，高虹安過去曾為立法委員，竟知法玩法，透過男友身分刻意規避法令，高虹安機關算盡，企圖遊走法律邊緣，但高虹安是否利用男友身分收取不當餽贈？高虹安男友是否成為建商與高虹安之間的白手套？這都是高虹安必須說明清楚的問題，劉康彥也要求，政風處應該要積極介入調查。

她說，縣市首長掌管行政大權，主掌大大小小的資源分配，新竹市長更是都市開發委員會的主委，同時掌握建商建照、使用執照等生殺大權，高虹安接受「友人協助」搭豪車，男友承租的豪宅與建設有千絲萬縷的關係，高虹安毫不避諱與建商之間的關係，這些都是擔任市長的大忌。

再者，前文化局長錢康明今早的臉書貼文，指控高虹安男友並沒有職位，卻公然介入市政、喬標案，已然是地下市長，他也呼籲柯文哲身為民眾黨主席，高舉新政治大旗，現在高虹安接連爆出利用男友身分租豪宅等爭議，請柯文哲不要再護航。

陳建名另強調，掌握高虹安涉嫌貪汙以及違反廉政倫理的事證，將一併送交檢調以及政風單位調查，今天上午也至新竹地檢署提告。