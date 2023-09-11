阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信10日晚間發佈全員信宣佈，已在當日按計劃完成集團管理職務交接，由他接任集團董事會主席職務，吳泳銘出任集團CEO。這意味著，阿里巴巴完成了公司管理職務的第二次制度化交接棒，今年3月啟動的1＋6＋N自我變革快速順利推進。

蔡崇信代表阿里集團用「成績斐然」四個字，高度評價並感謝了剛卸任董事會主席的張勇，在過去16年的付出貢獻。也接受張勇卸任阿里雲董事長與CEO職務的請求，該職務將由集團CEO吳泳銘兼任。

而阿里巴巴將投資10億美金支持張勇設立面向未來的科技基金，同時向其頒發出阿里史上第一個「功勳阿里人」榮譽稱號。

根據阿里巴巴資料顯示，從1999年公司成立到2013年，蔡崇信擔任集團的CFO，並在2014年帶領公司在紐約上市，之後負責戰略投資工作。阿里方面認為，蔡崇信的全球化經驗和對宏觀環境的洞察，對於阿里巴巴進一步推進國際化是有力的支撐

與蔡崇信不同，新任首席執行官吳泳銘是技術出身，領導建構相關業務的底層技術架構；帶領創建了集團的核心業務阿里媽媽平台，創新孵化了手機淘寶推動了集團的無線化。阿里方面用「在公司內有極強的號召力」來形容他。