屁孩玩手銬打不開還玩起警察辦案遊戲。（翻攝自社會事新聞影音／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市中壢區永福路某汽車改裝用品店，10日晚間有一群年輕人在嬉戲玩手銬未料樂極生悲沒有鑰匙打不開，只好去找鎖匠解鎖，過程中甚至玩起警察辦案遊戲，下車時不僅頭戴安全帽以白紙貼住安全帽防護罩，手部還以毛巾包裹手銬，讓鎖匠老闆看傻眼。中壢警方今天表示，此行為已經觸法，警方將依據影片內容追查通知相關人等到案

有民眾將這段影片PO上社會事新聞影音群組，指出10日晚間有一群年輕人在某汽車改裝用品店內嬉戲，猜拳猜輸者後來被手銬銬上，一群人嬉鬧後只好去找鎖匠，過程中甚至玩起警察辦案遊戲，在抵達鎖店時下車，不僅頭戴安全帽以白紙貼住安全帽防護罩，手部戴手銬處還以毛巾包裹，讓鎖匠老闆看傻眼，一度擔心成為犯罪共犯不敢幫其解鎖。

鎖匠疑惑詢問這群年輕人手銬哪裡來的？沒想到其中1人竟回「跟警察買斷的」，鎖匠又回「別再跟我開玩笑」，還說怕自己變成犯罪共犯，隨後才幫他們解鎖。

中壢警方回應，有關民眾PO網在機車店內使用警用手銬影片，此行為已經觸法，將依據影片內容追查通知相關人等到案，將依《社會秩序維護法》函請桃園地方法院簡易庭審理，本案依法可處新台幣3萬元以下罰緩或3日以下拘留。警方呼籲，警銬為警械使用條例管制之警械，民眾不可擅用，以免觸法。