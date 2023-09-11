英國食品的售價，3月漲幅超過19%，一度創1977年以來最高。根據統計，7月份增幅已降至14.9%，8月份再降到11.5%，但食物價格漲幅還是偏高，是許多英國家庭的生計惡夢。

因此，為抵抗頑強的通膨，英國央行應該還是會繼續升息。2022年營業額達81.2億英鎊，排名第8的Waitrose表示，此次降價是今年第3次，鎖定義大利麵、全雞、香腸以及馬鈴薯等商品。

根據月報顯示，全英國有300多家的Waitrose，正在流失市占率，年減0.2%為4.4%。英國超市業者中，Tesco居龍頭地位，Sainsbury's則是第二。創刊有百年歷史的The Grocer雜誌統計，Waitrose是英國主要超市中售價偏貴的。

近幾個月以來，英國所有超市業者調降部分產品售價，分析師預估，今年12月時，英國食物價格的漲幅應該會在9%左右。零售商也示警，未來幾個月的投入營運的成本可能會增加。包括英國歉收、俄羅斯黑海封鎖穀物，以及印度限制稻米出口等。