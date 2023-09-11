嘉義竹崎土石流埋掉「喪宅和靈堂」 往生者遺體找到了 (竹崎分局提供)

嘉義昨（10日）下午暴雨狂炸，山區土石流狂洩，竹崎鄉文峰村有一戶治喪中的民宅遭土石流淹沒，幸好居民驚慌逃出來，但該戶喪家的房屋及靈堂遭到大量土石淹沒一半，造成往生者遺體被掩埋，家屬憂心不已對外求援，上午村長及村民、國軍部隊，昨夜至今已動用聯絡大型重機具協助開挖，果然在上午11時許，在泥土堆中挖出7旬黃姓往生者遺體。

嘉義昨（10日）下午暴雨狂炸，山區土石流狂洩，竹崎鄉文峰村溪心寮8鄰一帶有10多戶 民宅遭土石流掩埋，其中一戶黃姓人家治喪，原訂今天出殯，但遺體遭掩埋，警消今天全力搶救，上午11時25分已挖到往生者遺體。

竹崎文峰村治喪遭土石流埋了的遺體上午找到了。（竹崎分局提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義竹崎土石流埋掉「喪宅和靈堂」，往生者遺體上午找到了。(竹崎分局提供/廖素慧翻攝)

文峰村長王泳焜昨晚就找請來大型機怪手，與村民、國軍部隊進行開挖，但至深夜都沒有所獲，上午繼續利用怪手開挖，在喪宅周遭尋找往生者遺體，在11時許就終於尋獲，也讓家屬放下心中大石。

竹崎鄉文峰村長昨天表示，該戶民眾家裡正辦喪事，預定今日要出殯，棺材停放在家裡，因被土石淹了半樓高，怕走山沒人敢過去，沒想到遺體卻被埋了。