烏克蘭國家交響樂團全團79人，浩浩蕩蕩跨越逾8000公里、3天路程來到台灣演出，今天在高市府舉行記者會。（柯宗緯攝）

今早在高市府舉辦記者會，特別演奏台灣民謠《望春風》，用音樂撫慰人心，而演奏到《烏克蘭國歌》時，高雄市長陳其邁（左三）也立馬起立、右手放左胸致意。（柯宗緯攝）

今早在高市府舉辦記者會，特別演奏台灣民謠《望春風》，用音樂撫慰人心，而演奏到《烏克蘭國歌》時，高雄市長陳其邁（左三）也立馬起立、右手放左胸致意。（柯宗緯攝）

俄烏戰爭未歇，擁有百年歷史的烏克蘭國家交響樂團全團79人，浩浩蕩蕩跨越逾8000公里、3天路程來到台灣，今（11）日起將展開3天全台巡迴演出。今早在高市府舉辦記者會，特別演奏台灣民謠《望春風》，用音樂撫慰人心，而演奏到《烏克蘭國歌》時，高雄市長陳其邁也立馬起立、右手放左胸致意。

烏克蘭國家交響樂團被譽為東歐首屈一指的交響樂團，今日晚間即將在臺中國家歌劇院揭開此次巡演，9月12日在高雄衛武營、9月13日在臺北國家音樂廳演出。

今天烏克蘭國家交響樂團全團79人特地到高雄市政府舉辦記者會現場演奏，高雄市市長陳其邁、高雄市文化局局長王文翠與烏克蘭國家交響樂團總經理亞歷山大・霍爾諾斯塔伊（Oleksandr Hornostai）都出席支持。

今天記者會現場，烏克蘭國家交響樂團特別精心準備《烏克蘭國歌》與台灣民謠《望春風》兩首曲目，當演奏到《烏克蘭國歌》時，包括陳其邁、亞歷山大・霍爾諾斯塔伊等貴賓起立致意，氣氛相當莊嚴。

亞歷山大・霍爾諾斯塔伊表示，很開心來台灣，雖然過程很漫長，從烏克蘭基輔到捷克、維也納，才輾轉來到台灣，但是非常開心，這也第一次來到台灣，看到台灣人民，一切覺得非常美好，很開心能在這裡跟大家演出，希望大家可以好好欣賞這次演出。

陳其邁提到，對於烏克蘭國家交響樂團，非常令人感動，花了3天時間坐巴士，從烏克蘭到捷克再到維也納，輾轉一路來到台灣。在這段他們最困難的時刻能夠來到台灣，也真的體現烏克蘭民主國家的韌性，在面對困難跟挑戰的時候不屈不撓，要代表高雄市民向烏克蘭的人民表達敬意。

陳其邁表示，明天高流要點燈，向烏克蘭人民表達支持，用點燈心意，歡迎烏克蘭國家交響樂團來到民主聖地高雄。台灣跟烏克蘭同樣都面臨民主、自由、國家主權、人權的種種的挑戰等，烏克蘭的故事現在正在發生，激勵了很多世界不同地方，追求自由渴望的人，給我們很大的鼓勵，烏克蘭的故事絕對是成功的故事，要為烏克蘭人民加油。

烏克蘭因遭遇俄羅斯入侵，樂團雖被迫停止，但在當年4月即恢復排練和表演，當警報響起時，樂團依然持續為避難所的聽眾演奏，直至恢復平靜和安全。這次首度來台演出，購票請洽寬宏售票（kham.com.tw）、全台萊爾富及OK便利商店。