太平區養蜂產銷班第1班長期致力推廣蜜蜂食農教育，投入農村發展及社區關懷服務不遺餘力，實為農業產銷班最佳典範。（馮惠宜攝）

太平區養蜂產銷班第1班長期致力推廣蜜蜂食農教育、地方休閒農業，在全國5934個產銷班競爭下脫穎而出，榮獲全國十大績優農業產銷班，台中區農業改良場副場長蕭政弘、台中市農業局主祕陳柏宏、太平區農會主任謝富全等人今（11日）上午特別前往班場所「采蜂林蜜蜂生態教育園區」張貼紅榜給予祝賀。

農業產銷班為台灣最基層農民組織，截至112年1月底止，全國農業產銷班有5934班，班員數12萬3253人。農業部每2年舉辦「全國十大績優農業產銷班評選」，以基本組織運作、組織功能之運用與績效、經營管理績效及政策參與度等項目進行評分，太平區養蜂產銷班第1班歷經各地區農會評選推薦、直轄市評選、各區改良場評選及農委會全國評選後，榮獲全國十大績優農業產銷班，實屬不易。

台中市農業局表示，太平區養蜂產銷班第1班成立於95年，班員有22人，經營規模計4302蜂箱，主要產品有蜂蜜、蜂王乳、花粉及蜂膠等，班員為青農有11人，比率高達50％，目前已有8位班員、1560蜂箱取得產銷履歷驗證，且超過5成班員通過「國產蜂產品證明標章」，研發多樣化產品及禮盒，歷年班員參加「台中蜂華」台中市國產龍眼蜂蜜品質評鑑，均獲得特等、頭等優秀成績，讓消費者買得安心、吃得放心。

太平農會指出，太平區養蜂產銷班第1班長期致力推廣蜜蜂食農教育，教導學生、孩童了解蜜蜂生態及環境保護之重要性，推動地方休閒農業發展，提供民眾體驗農村生活及農業生產，投入農村發展及社區關懷服務不遺餘力，此次獲肯定，實為農業產銷班最佳典範。