台北市大直基泰建設建案因施工不慎導致民宅塌陷，也讓台北市的《損鄰事件爭議處理規則》引起關注，多名民進黨民代批評，前台北市長柯文哲任內擅自修改規則，讓建商「球員兼裁判」，但柯文哲說他現在只是一般市民，若各方有意見可找第三方鑑定，遭民進黨批評，柯才卸任8個月，保固期就到了，可見他有多雙標、推卸責任。

民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人趙怡翔上午批評，柯文哲市長保固期非常短，才卸任不到一年時間，任內處理鄰損的SOP出現問題，造成建商球員兼裁判的現象，柯卻推說很久沒擔任台北市長了，認為自己只是一般市民，還說各方若有意見可尋求第三方鑑定，「才8個月，保固期就到了」。

趙怡翔也質疑，柯文哲擔任台北市長任內傳出許多弊案，即便成為總統參選人後，也縱容貪腐愛將待在身邊，包括因貪汙罪遭起訴的前枋寮鄉長陳亞麟，地方組織也傳出有黑道、高利貸及組織犯罪背景等問題，「司法是國家最後一道防線，是實現公平正義最後一個良心」，當各政黨努力排黑的同時，柯文哲卻反其道而行，不斷引黑。

趙怡翔直言，柯文哲的目的很簡單，因為柯選總統需要組織，首先是透過號召熱愛民眾黨政治與理念的人，協助籌組地方組織系統，這也是各政黨所需的方向，但另個選擇就是牽線現有組織系統，而地方多少有黑色勢力存在，這就是柯文哲「選哲之友會」的選擇，與黑色勢力站在一起。