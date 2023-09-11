小甜甜認為桃花都被斬斷了。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（12日）晚10點播出「隨便說說大家竟然當真了！演藝圈造浪者澄清大會」，小甜甜（張可昀）覺得自己的桃花運不佳和Eason有關：「他好像愛我愛到死、很怕我跟別人在一起，我的婚姻、我的一切，他都斬斷了，他會用盡各種方法黏著我，所以我都不敢讓我小孩看到他。」

吳宗憲覺得此話可信度很低，Eason則笑說：「很多人到現在都還以為她的小孩是我的。」而小甜甜還很介意Eason偷偷搶工作：「他一直說我不想當綜藝咖，可是根本就沒有，他亂造謠，害我少賺非常多通告費。」Eason一聽立馬解釋：「很多製作單位都問我們可不可以一起上節目，我每次問她，她都說要拍戲，但我只有跟製作單位說『甜甜時間不行，我可以』。」

Eason也因小甜甜的不實造謠被鄰居誤會：「我開玩笑跟她講『我家隔音差，在情人節會聽到一些聲音』，她跑去跟管理員講說我每天都在聽，開管委會的時候，管理員就提出說『我對鄰居在房內的行為有很大的意見』！」Eason接著說：「後來因為這件事，走廊還安裝監視器要防我，大家在社區看到我就怕。」

此外，小甜甜還到處宣揚Eason財富自由，讓當事人很困擾：「她不知道從哪聽來的，就跟很多人講，朋友欠卡費、出車禍都來跟我借，還有人一開口就是50萬，我沒錢借，還被說沒義氣。」小甜甜本想幫忙解釋，沒想到卻又意外透露Eason不僅付清房貸，還正在看新房，氣得他趕緊澄清：「我還在繳（房貸），我只是興趣是看房。」

蔡允潔對馬國賢回應兩人緋聞的態度很不解：「很多人都懷疑過我們，有節目主持人問他『真的跟小潔沒有怎樣嗎』？他笑而不答，大家看到後就覺得我們真的在一起，我老公的朋友也都覺得我跟『前男友』還有聯絡。」馬國賢認為自己只是被問到懶得解釋而已，但他也反控蔡允潔亂貼標籤害他被誤會是同性戀：「她一直說『他很娘，都在蒐集Hello Kitty』，之前追女孩子時，終於拿出勇氣告白，結果對方以為我喜歡男生。」蔡允潔聽了忍不住笑出聲：「我可以跟你在車上相處8小時，我也以為你喜歡男生。」而這話讓Sandy聽了更不解：「你們來這邊越描越黑，不喜歡的人，相處5分鐘都煩。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。