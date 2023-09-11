球王喬柯維奇（Novak Djokovic）在美國紐約追平網球史上最多的24座大滿貫單打冠軍紀錄，獲得全場觀眾喝采。過去他不討美國人的歡心，這回《時代雜誌》卻也盛讚：「這場勝利深深改變了喬柯維奇，他不再是網壇的反派，他是個英雄。」

該篇專欄指出，職業男網有一段費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）兩人對抗的美好時代，但是遭到這位狂妄的塞爾維亞人「亂入」成為三方威脅戰。往後很長一段時間，喬柯維奇都不受到西歐和美國球迷喜愛，費德勒、納達爾的支持者就是看他不順眼，喬柯維奇自己也很清楚。

這次喬柯維奇在美網達成第24冠意義非凡，追平澳洲女將瑪格寇特（Margaret Court）的紀錄，這也是小威廉絲（Serena Williams）抱憾未能達到的成就。喬柯維奇今年帶著美國球迷親眼見證歷史，賽後還穿著自製T恤致敬布萊恩（Kobe Bryant）。確實喬柯維奇拒打疫苗引起爭議，但疫情已經過去，再說原先也有人因此支持他（反疫苗人士稱他是英雄）。

美國主播稱讚「最偉大的變得更偉大」，美網Ｘ平台貼出喬柯維奇在準決賽「掛電話」的手勢，形容是「喬帥宣布史上第一的爭論已經結束了。」現場觀眾大喊著「Novak!」，時代雜誌寫道：「在亞瑟艾許球場聽到這種呼聲令人訝異，但可以肯定往後我們還會聽到更多。」