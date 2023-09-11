彭姓男子不滿被嗆「山道猴」，竟在女友面前逞凶，亮刀恐嚇對方。（新店警分局提供）

18歲彭姓男子10日凌晨騎機車行經新店區烏來區山路，疑因與2名男子發生行車糾紛，2男嗆彭「山道猴」，彭心生不爽，憤而尾隨對方至烏來區溫泉街，拿出西瓜刀揮舞、嗆聲。警方獲報趕抵，彭見警車鳴笛，倉皇逃離現場，但仍遭警方攔獲，訊後依恐嚇罪函送法辦。

警方指出，彭男與多名友人相約騎機車夜遊，行經烏來山區時，彭疑與吳姓、林姓騎士發生行車糾紛，雙方暴發激烈口角，吳、林脫口說出「山道猴」，彭因以1對2，自認不敵，於是目送對方駛離現場。

但彭心有不甘，一路尾隨對方至烏來溫泉街，他亮出西瓜刀，朝吳、林2人揮舞，質問「是不是你說的？」期間作勢砍人，嚇得2人不敢妄動。

警方接獲報案立即趕赴現場，到達現場時發現3台機車急速駛離，警方鳴笛向前追查，於新烏路台九甲11k處攔停彭男機車，經指認為彭男揮刀恐嚇，訊後被依恐嚇罪函送法辦。

彭男揮刀恐嚇影片曝光，網友嘲諷「持刀山道猴」、「猴子！現出你的真身」「為什麼18歲車上就有西瓜刀」。