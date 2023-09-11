淡江大學科研探空火箭「Jessie」，今晨於屏東旭海成功試射。(國家太空中心提供)

淡江大學11日上午6時49分於屏東旭海國科會「短期科研探空火箭發射場域」，成功發射第二支科研探空火箭「Jessie」，這是旭海發射場啟用以來，首個兩度完成飛試的團隊；此次試射原安排在9月3日，因海葵颱風影響，順延一周進行。今日「Jessie」推進7秒，最高飛行高度4.32公里。

淡江大學航空太空工程學系主任蕭富元說，今年6月淡江大學「淡江一型」科研探空火箭成功發射，已驗證火箭研製與系統整合能力，通訊與遙測系統也運作得宜。這次的「Jessie」以「淡江一型」為基礎，同樣是使用新興的固體推進劑RNX的單節火箭，目的為進一步驗證科學酬載與複材箭身的結構設計。

原先在實驗室計算目標射高3.7公里，至發射場帶入現場天氣數據後，目標射高4.2公里。淡大航太系探空火箭計劃主持人王怡仁進一步說明，「Jessie」除了採用輕量化的複合材料箭身，也增加任務酬載，包括裝設磁場量測計、應變規及加速規。

「磁場量測計」功能為量測飛行中箭身環境的地磁分量變化，而「加速規」是量測箭身振動頻率。兩者將相互比較，以驗證箭身振動頻率與地磁分量變化頻率的相對關係。「應變規」則是量測箭身的振幅，以記錄箭身的振動幅度，這些結構振動資料，可做為航太系下支全型火箭「Polaris」箭身振動分析及減振參考。

淡大航太系三年級學生、任務指揮官倪昕呈說，由於老師經常戲稱團隊為「火箭隊」，經團隊投票，取寶可夢裡火箭隊的領導者：武藏的英文名字「Jessie」為火箭命名。「Jessie」總重為42公斤，總長2.87公尺，最大直徑13公分。飛行高度最高能達到4.2公里，平均推力為2164牛頓、最大推力為2898牛頓，燃燒時間7秒，總衝量則約為1萬5000牛頓‧秒。

國家太空中心主任吳宗信表示，為補足台灣太空產業鏈中「太空運輸」的缺口，國家太空中心今年已在國科會政策支持下，啟動入軌火箭研製計畫，並透過持續支持學界之科研火箭計畫，提升學界研製火箭能力、並進行人才培育。