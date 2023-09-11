新竹市議會民進黨團11日公布市長高虹安男友承租的豪宅房東身分，同時也告發高虹安收受不當饋贈，涉犯貪汙治罪條例；對此民眾黨市議員李國璋表示，如果這樣就要傳與建商有對價關係，那就應該提出證據，即使向檢方告發，最後若因證據不足做出不起訴處分，但此舉已達到抹黑市府的名聲與努力的效果。

民進黨團11日公布高虹安男友承租豪宅的林姓房東，其實是擁有濃厚的建商背景，綠營合理懷疑高虹安以男友身分，實質為白手套和建商承租豪宅；另，前文化局長錢康明則是在臉書爆料，指高虹安的「好朋友」約他談市府跨年晚會活動，這樣很不對。

對此，民眾黨議員李國璋表示，盼外界不要含沙射影，高虹安的男友確實偶爾有接送，如果這會有問題，就應該訂下市長親屬不得踏入市府的規定，倘若如此，未免太不盡人情，離職的市府人員應該好聚好散，若有明確證據就去提告，不要一直放話。

李國璋指出，講到都更，若建案是合法申請跑流程，該放行就放行，該嚴格要求就嚴格要求，不需要刻意刁難，比如前朝市府，一切都要透過關係來溝通，難道市區真的不需要合理的都更來促進繁榮嗎？如果這樣就要被傳與建商有對價關係，那就應該提出證據，即使有心人士向檢方告發，最後若因證據不足作出不起訴處分，但此舉已達到抹黑市府的名聲與努力的效果。

國民黨議員陳慶齡則反譏錢康明，指局處首長應該端出牛肉給老闆，據他觀察，這幾次文化局提出的提案都了無新意，多數都是延續前市府的活動，比如風城藝術節與仲夏藝文季等，是國民黨團不斷建議要求提出有別於前朝新方案。

此外，文化局業務複雜，新的文化局長也應該清乾淨前朝留下來的詬病與疑點，但錢康明都沒有做到。