自動駕駛技術越來越接近實用階段。據香港《星島日報》報導，深圳智慧網聯汽車測試示範路段不斷擴大，近期將開放南坪快速、水官高速、廣深沿江高速等高快速公路89公里。截至今年8月，深圳已有15家企業，325輛智慧汽車獲准道路測試，累計開放771公里道路供測試，僅坪山區已實現全域開放440公里，推出全無人商業化試點，運行里程超50萬公里。寶安、南山等區已計劃全域開放並開展商業化試點。

大陸首部智慧網聯汽車管理法規——《深圳經濟特區智慧網聯汽車管理條例》（下稱《條例》）實施滿一年之際，深圳市人大常委會就深圳智慧網聯汽車發展情況開展調研。

自動識別燈號能避路人

據《深圳特區報》報導，在頭頂雷達的百度「蘿蔔快跑」汽車，點選智慧螢幕確認，汽車就會自動行駛，期間既能識別紅綠燈，也能識別避讓橫穿馬路的行人，處理各種路況。

百度工作人員表示，在南山區的測試路段，「蘿蔔快跑」駕駛位上還須有安全員。而在坪山區，「蘿蔔快跑」今年已經開始全無人商業化試點，通過手機APP，就可叫來一部空無一人的計程車，科幻感十足。

包括百度在內，截至今年8月，深圳累計向15家企業，325輛智慧網聯汽車發放道路測試及示範應用通知書，車輛較去年8月《條例》實施之初相比，增長170％。深圳累計開放智慧網聯汽車測試示範道路771公里，同比增長20％。坪山區先行一步，實現全域開放440公里，率先推出全無人商業化試點，累計單次超26000單，運行里程超50萬公里。

在此基礎上，深圳擬逐步開放高快速路段作為測試示範道路。目前已完成首批高坪快速路西段、水官高速、南坪快速路東段、廣深沿江高速深圳段共89公里高快速路段作為測試示範道路的評估工作，擬於近期開放，其中包括13公里高複雜度路段。

隨著測試路段和車輛的增加，深圳智慧網聯汽車的應用場景也更加豐富。比如，元戎啟行L4自動駕駛車輛在福田區開展自動駕駛計程車示範應用；坪山區自動駕駛小巴串聯坪山區政府與坪山高鐵路；深圳郵政無人配送車在龍崗賽格園區投入試運行；媽灣智慧港已投入38台自動駕駛集卡，建成全球首個大規模5G＋自動駕駛自動作業港區……

智慧汽車產值增至每年511.46億元人民幣

據統計，2022年，深圳智慧網聯汽車產業增加值達到511.46億元人民幣，同比增長46.1％，增長率在20大戰略性新興產業中位列第一。比亞迪、華為、商湯集團、速騰聚創、元戎啟行、安途智駕等企業加速向汽車智慧化、電動化、網聯化發力。同時，中國汽車技術研究中心、百度蘿蔔運力、廣州小馬智行、廣州文遠知行等一批企業到深圳落地發展，形成覆蓋關鍵零部件、整車製造、演算法設計、移動通訊等上下游環節的智慧網聯汽車產業鏈。

去年底深圳發佈的《深圳市推進智慧網聯汽車高品質發展實施方案》提出「雙百示範」工程的工作目標，即到今年年底推出100輛以上自動駕駛計程車和100輛自動駕駛公車。

據悉，目前這項工作正在加緊推進。前海合作區擬開通4條線路、20輛規模的自動駕駛公車示範應用，探索商業化試點。在坪山區，已批准了50輛自動駕駛車輛商業化營運，其中包括20輛全無人計程車。在坪山率先實現全域開放的基礎上，當前，寶安、南山等區已計劃全域開放並開展商業化試點，爭取年內深圳自動駕駛車輛達到200輛以上試營運規模，力爭打造全中國自動駕駛商業化第一城。

另據介紹，目前大陸有關部門已完成深圳智慧網聯汽車登記辦法和智慧網聯汽車運輸管理規定的起草工作，正在內部徵求意見，並聯動比亞迪等企業開展智慧網聯汽車牌照設計工作。根據計畫，今年深圳市有望發放第一張智慧網聯汽車正式號牌和核發第一張智慧網聯汽車計程車道路運輸許可，在自動駕駛的道路上繼續先行。