Acer電競筆電Nitro 5系列，今天宣布再添兩款生力軍，Nitro 5 (AN515-58-797X)及Nitro 5(AN515-58-52GX)搭載滿血版 NVIDIA GeForce RTX 4060/4050顯示卡，高效的 NVIDIA Ada Lovelace 架構，透過NVIDIA DLSS 3新一代AI人工智慧演算法，大幅提高遊戲幀率；具絕佳擴充性，除原有的512GB/1TB NVMe PCIe Gen4 SSD儲存外，內含HDD擴充套件組， 可額外擴充1個SSD以及一個HDD；搭載12代 Intel Core i7-12650H處理器、i5-12450H處理器。

這兩款Nitro 5電競筆電擁有黑色機殼搭配紅色軸承，具15.6吋FHD 1920 x 1080 IPS 144Hz霧面顯示器、4區RGB背光鍵盤，擁有完整散熱功能：採用雙風扇、Acer CoolBoost 酷冷散熱技術與四排氣口、5只熱導管設計，系統可保持涼爽；一鍵啟動NitroSense軟體，可即時監控與管理系統，掌握背蓋溫度、風扇速度與其他資訊。

Nitro 5搭載Intel Killer E2600 乙太網路控制器，與Killer Wi-Fi 6 AX 1650i，玩家隨時保持遊戲在線；且支援多元的連接埠，包括二個USB3.2 Gen2、一個USB3.2 Gen1、一個 HDMI 2.1、一個支援充電的 USB Type-C Thunderbolt? 4 。內建16GB DDR5 4800 RAM、512GB/1TB NVMe PCIe Gen4 SSD 儲存，還可擴充，滿足玩家需求。