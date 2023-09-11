除了狂開空調導致電力需求暴增之外，酷熱的天氣也一再打亂煉油廠的運作，導致美國汽油價格居高不下，而柴油價格上漲幅度也遠超出原油價格漲幅。今年夏天尤其煎熬：繼最熱的6月之後，7月成為有記錄以來全球最炎熱的月份。

大宗商品巨頭Trafigura Group石油交易部門共同主管Ben Luckock表示，我們今年看到的極端氣候環境確實是一件大事。因為更常停電，高溫給歐洲和美國的煉油廠帶來大麻煩，而問題也更難以解決。

全球正試圖擺脫對化石燃料的依賴，並試圖應對化石燃料對氣候造成的影響，然而氣候導致煉油廠運作中斷的情況增加卻凸顯出越來越多的挑戰。

Gunvor Group全球研究與分析部門主管Frederic Lasserre表示，市場對任何地方任何意外的供應中斷都非常敏感，每個人都知道沒有B計畫，我們沒有庫存，而且我們在任何地方都沒有多出來的產能。