基泰建設於大直建案造成鄰房龜裂下陷，傳出7月26日、民宅坍塌前44天，基泰委託的儀大工程顧問公司的監測報告已有數據超出警戒值，基泰卻未積極處置。台北市副市長李四川表示，基泰昨日才交出監測資料，接下來將請公會技師判讀，若未立即處理將依涉及《公共危險罪》移送法辦，技師也會吊照。

李四川指出，基泰昨日才交給北市府監測資料，接下來將找公會技師判定，目前還無法判斷房屋塌陷原因，「但絕對有問題」。若數據顯示可能發生災害，基泰卻沒有立即處理，一定會依法究辦，不只罰則，涉及《公共危險罪》也會移送法辦，專業技師同樣會移送懲戒，最嚴重將吊照。

媒體追問，市府事前並不知道相關監測資料？李四川回覆，監測資料由監造的建築師掌控，為施工的一環工作。

此外，台北市長蔣萬安也說，9月8日已發文要求基泰提供所有相關觀測資料，都發局昨日僅收到8、9月資料，會再次要求基泰提供所有觀測資料。