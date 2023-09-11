英國一名保守黨國會研究員因涉嫌替中國擔任間諜被捕。「泰晤士報」今天揭露，當事人是28歲的凱希（Chris Cash），他曾擔任頗具影響力的「中國研究小組」主任。

泰晤士報（The Times）報導，凱希與安全事務國務大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）關係密切，受雇於下議院外交事務委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）擔任研究員。

🔺 EXCLUSIVE: A Tory parliamentary researcher arrested on suspicion of spying for China was the director of an influential policy group on Beijing co-founded by the security ministerhttps://t.co/FIrZclsOqI — The Times and The Sunday Times (@thetimes) September 10, 2023

凱希在愛丁堡（Edinburgh）的富裕郊區長大，父親是家庭醫師。他曾就讀於喬治華森學院（George Watson's College），接著在聖安德魯大學（University of St Andrews）修習歷史。他後來在政治社交圈活躍起來，還使用過約會網站，去年數度嘗試把一名政治記者約出來。

凱希今年3月被捕時，只有數名大臣得知消息，而大眾直到這個週末才知道這起可能涉及安全侵害的事件細節，被蒙在鼓裡的國會議員相當不滿。

圖根哈特等多名國會議員向來直言不諱地譴責中國人權紀錄，也相繼遭到北京當局制裁，他們擔心自己成為中國安全部門鎖定的目標。凱希被捕一事讓這些議員深感不安，他們正準備動用國會特權，於本週在下議院將凱希列為嫌疑人。

被中國列為制裁對象的保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）說：「這是非常危險的情況。據說這個人在（政治圈）做決策和敏感資訊傳來傳去的地方替中國政府刺探情報。將他列為（嫌疑人）極為重要，因為很多與他接觸過的人都不知道他已經因為涉嫌從事間諜行為被捕。這顯然攸關公共利益。」

另一名同樣被中國制裁的保守黨籍國會議員說：「我太震驚了。沒人告訴我們這件事，我們也沒得到任何支援。所有被制裁的議員都應該獲得通知。國會內部還有多少人可能正在鎖定我們？」

還有一名被中國盯上的國會議員說：「我們必須知道這個人取得了多少外交事務特別委員會資訊。克恩斯沒告訴任何人。我們真的很火大。她在這件事上令人很不愉快。」

克恩斯身邊一名消息人士則說：「只有完全不瞭解法律調查或情報工作的人才會提出這麼荒謬的建議，認為克恩斯應該違反警方和情報單位希望避談此案的要求。」

此案可能引發嚴重的安全問題。凱希因持有國會通行證而接受過審查，但他沒有安全許可。

報導提到，被交易的資料不一定是機密或最高機密。不過，一名安全消息人士認為，未必要是最高機密才具高度敏感性、才對中國有價值，「這和網絡及影響力有關。國會內部的人有什麼想法？還可以和誰接觸？」

圖根哈特參與成立「中國研究小組」（China Research Group），也曾擔任共同主席，但任期內「不常」與凱希聯繫，且自從被前首相特拉斯（Liz Truss）任命為安全事務大臣之後就沒有接觸過凱希。衛生事務官員歐布萊恩（Neil O'Brien）也曾擔任中國研究小組共同主席，但與凱希少有往來。

一名熟識圖根哈特的保守黨籍國會議員說：「圖根哈特不斷警告中國對我國民主制度構成的威脅。如果他因此被當成目標，我一點也不驚訝。」

除了凱希，同時還有另一名男子被捕，兩人已交保獲釋至10月。

泰晤士報目前聯繫不到凱希，無法得知本人說法。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1120911