李亦捷（左）跟雞蛋的婚紗照相當有兩人的個人風格。（李亦捷提供、婚紗／C.H Wedding、西裝／Chapeau Noir黑禮帽）

雞蛋（左）跟李亦捷一個是攝影師、一個是演員。（李亦捷提供、婚紗／C.H Wedding、西裝／Chapeau Noir黑禮帽）

影后李亦捷2010年演出張作驥執導電影《當愛來的時候》出道，奪下台北電影獎最佳新演員獎，2019年又以電影《野雀之詩》奪下台北電影節影后，今是她31歲生日，也是她登記結婚的大喜之日，嫁給交往6年的男友曾崴榆（雞蛋），並公開相當有兩人風格的婚紗照。

李亦捷的老公雞蛋今年34歲，職業是1位攝影師，19歲開始擔任攝影助理，擅長平面跟影像攝影，拍攝過蛋堡、國蛋、頑童、兄弟本色、五月天等歌手，擔任過電影《少年的你》、短片《虎》的攝影。

李亦捷笑說：「曾先生是1位很讚又很忙碌的攝影師，之前曾經不只1次忘記我的生日還排了工作，所以選擇結婚紀念日跟生日同一天會不會比較好記呢？」也提到：「雖然兩個人的想法確實不太一樣，個性也差蠻多的，但相處在一起卻意外的合適。」幸福之情溢於言表。

李亦捷今年2月始策劃所有結婚事宜，6月拍攝婚紗照，今天登記，預計將在10月舉行婚宴，一切低調進行但旁人仍能感受到她幸福感爆棚，李亦捷表示：「人生好像很長但其實過得很快，生活中一切變來變去，我能做的是好好感受那些幸福、開心，傷心難過的時候當然也會有，那都是活在這個世界上的一部分！目前這個階段屬於製造浪漫啦。」