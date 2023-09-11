街口支付（JKOPay）與台新Richart 數位銀行合作推出的創新帳戶服務「街利存」，8 月份交易筆數及金額較推出首月成長 10 倍，為感謝廣大用戶支持，街口支付 11 日宣布推出會員等級權益升級，10 月 1 日起全用戶不分等級、不限消費金額，使用「街利存」帳戶付款，筆筆皆享 3％ 街口幣回饋無上限。

「街利存」服務提供用戶於街口支付App綁定，即可使用存款、付款、查看帳戶三大便利功能，並依據不同會員等級提供相應付款、活儲、手續費等優惠， 4 月推出至今深受不少用戶青睞，街口支付分析用戶數據也發現，近 6 成用戶為金牌等級（含）以上會員，顯示一站式使用體驗與各項等級權益優惠，已累積許多忠實用戶愛用「街利存」服務。

此外，街口支付也宣布 10 月起每月贈送金牌等級（含）以上用戶「每月專屬寵粉券」，生日當月還可享「壽星專屬生日禮」，符合尊爵會員資格的用戶於年底前更可每月參與 iPhone 15 抽獎活動，會員等級越高還能享街利存帳戶最高 3％ 活儲固定年利率，以及每月免費提領、跨轉次數最高 30 次、帳單繳費免手續費等多重優惠，邀請廣大用戶持續使用街口支付並成為更高等級會員，輕鬆收付之餘也樂享高額回饋。

為鼓勵更多新戶開立「街利存」服務，街口支付宣布即日起至 9 月 30 日申請開立並完成綁定即贈街口幣 100 元，更攜手麥當勞、肯德基、必勝客、摩斯漢堡、漢堡王、頂呱呱、拿坡里、三商巧福、福勝亭等 12 大美食品牌，9月底前於上述指定通路消費並使用街利存帳戶付款，筆筆還可享 20％ 街口幣加碼回饋。

此外，街利存用戶最愛消費的超商、日用品、餐飲品牌也將分別於 10 至 12 月提供指定通路回饋加碼 20％，包括 7-11、屈臣氏、康是美、寶雅、萊爾富、家樂福、家樂福超市、星巴克、路易莎、爭鮮旗下品牌、八方雲集等，用戶使用街利存帳戶付款3％ 再疊加 20％ 回饋加碼，最高可享筆筆 23％街口幣回饋。