資深美食家陳鴻在8月初發表新書記者會突然自爆已經60歲，在剛出道時有虛報年齡，近年受眼疾影響，在2019年2度視網膜剝離，雙眼視力僅剩0.1。近日他受邀前往新加坡演出，以凍齡外貌登台征服獅城現場粉絲。

新加坡「雲陰殿」為籌蓋失學兒童的「教育中心」，特邀請陳鴻擔任晚宴嘉賓，能見到他半身照大大的印在海報上，並介紹其是「亞洲美食天王」，而「雲陰殿」是自去年11月辦慈善晚宴以來，舉辦最大規模的慈善晚宴，預料將超過150桌，目標是計畫籌集30萬新幣（約700萬新台幣）的善款。

根據新加坡媒體報導，陳鴻是隔30年再公開獻唱，當天帶來〈夜來香〉、〈再見了我的愛人〉、〈難忘的愛人〉，現場的粉絲聽到如癡如醉，隨著音樂勾起滿滿的回憶殺。他更透露，18年前曾到新加坡拜觀音廟，讓他以「師奶殺手」打出名堂，這裡宛如他第二個家。

陳鴻對於年齡虛報一事表示，自己剛出道的時候，因為經紀公司考量，當時沒有30歲以後出道的新人；所以他的年紀60歲，官方年齡虛報少4歲。60歲保養有加的他，凍齡祕訣到底是什麼？他說，其實靠戶外運動，多喝水、多流汗，這個習慣已持續40年。但近年受眼疾影響，根據《三立新聞網》報導，陳鴻如今眼睛有散光跟老花眼，雙眼眼視力僅剩0.1，只能維持現狀，不能再繼續傷害眼睛，坦言快看不到。