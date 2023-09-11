基泰建設建案「基泰大直」因施工未做大底，導致鄰宅整棟傾毀，台北地檢署已分案調查，台北市議員王世堅繼上周北檢告發基泰建設前董事長陳世銘涉嫌公共危險罪後，今再與台北市議員陳怡君向北檢追加告發基泰建設涉嫌不確定故意之殺人未遂罪。

王世堅說，基泰建設委託儀大工程顧問公司，7月26日提供給台北市都發局的監測報告，在坍塌發前44天，監測報告已指出「部分監測儀器已超出警戒值」，有6個點已超出警戒值，基泰明知該建案工地有危險，本應想方設法，卻置之不理，未積極做任何處置。

王世堅指出，台北市建管處、都發局做基泰的靠山，稱「工地安全無虞，鄰房損害與施工無關，所以工地不予列管」，導致基泰仍可繼續施工，並於9月大規模開挖，根本不把鄰房、工人的生命財產當作一回事，害人害己，忽視觀測報告示警，釀成這起重大工安事件。

目前本案已有台北市議員王世堅、立委王鴻薇分別告發基泰建設負責人陳世銘涉嫌公共危險罪、基泰建設相關人涉犯《刑法》違反建築技術成規罪。北檢將進一步釐清北市府都發局、建管處人員是否有監督不周的責任，有無官商勾結情事，近日會傳喚建商及市府公務員說明。

基泰建設位於北市大直建案「基泰大直」，在9月7日晚間因施工未做大底，導致附近多棟鄰房傾斜下陷，總計影響197戶、367人，堪稱北市近年最嚴重的公共安全事件。