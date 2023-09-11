非蘋智慧手機訂單從4G逐漸延伸至5G，穩定的訂單為宏捷科第3季及第4季營運挹注動能，宏捷科8月合併營收攀升至2.66億元，月增14.55%，年增34.1%，為110年2月以來單月新高，累計前8月合併營收為13.66億元，年減14.76%。

就各產品來看，目前仍是以智慧型手機客戶訂單最為穩定，第3季起5G手機開始放量，訂單可以看到第4季，智慧型穿戴裝置新品也開始拉貨，至於WiFi則是持平，宏捷科預估，第3季營收可望較第2季雙位數成長。

美系外資最新報告表示，受到新興市場低階4G/5G需求帶動，我們預期宏捷科第3季合併營收將較第2季成長逾40%，第4季可望季增5%到10%，Skyworks、Qorvo較少接觸價格競爭激烈的大陸市場也為宏捷科發展提供了空間，因為大陸的射頻IC設計公司需要代工合作夥伴，我們認為宏捷科今年下半年的稼動率可望改善至50%到55%。

美系外資指出，我們預期，宏捷科下半年合併營收可望較上半年成長80%，宏捷科認為，明年上半年合併營收與今年下半年相似，明年下半年將優於上半年，我們預估，明年宏捷科合併營收將年增50%，調高宏捷科投資評等至「加碼」，目標價由85元調高至135元。