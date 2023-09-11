王座2023年8月自結合併營收1.16億元，較7月1.18億元新高小減2.07％、較去年同期0.92億元成長達25.97％，改寫歷史次高。累計前8月合併營收8.14億元，較去年同期5.72億元成長達42.3％，續創同期新高。

六角2015年12月成立子公司王座，2016年啟動餐食分流管理，將旗下餐食品牌陸續移轉給王座經營。王座目前實收資本額1.7億元、六角持股70.71％，擁有銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將、京都勝牛、橋村炸雞等代理品牌，目前海內外共55家門市。

王座表示，7、8月適逢暑期餐飲旺季、內用外帶需求同步暢旺，帶動7月營收一舉改寫歷史新高，8月則因颱風來襲，受部分百貨商場暫停營業影響，使營收較7月小幅下滑，仍創歷史次高，且連3月持穩逾1億元高檔。

王座表示，旗下中價位品牌「銀座杏子日式豬排」與「京都勝牛」營收貢獻逐年提升，前8月占比已逾7成，8月再添生力軍「橋村炸雞」，首家門市8月於板橋環球購物中心開幕，首月營收已達預期目標，外帶及內用比重約4比6，對營運後市後續樂觀。

展望後市，隨著餐飲業疫後復甦、且因低基期喜迎高度成長，且交通部觀光局9月起開放旅居或留學海外、香港及澳門的中國大陸民眾，可採自由行或團客模式申請來台觀光，可望為台灣餐飲內需市場進一步增添柴火，看好第四季節慶、企業聚餐等需求商機。

王座今年預計在台新展6～8家，迄今已開出3家，下半年規畫新展「大阪王將」高雄左營店、「京都勝牛」與「銀座杏子日式豬排」新店威秀店、「橋村炸雞」台北101及新光三越A11店，可望順利達標，帶動下半年營運可望優於上半年，全年營收上看12億元、年增達3成。

同時，「段純貞牛肉麵」與「京都勝牛」2代理品牌於海外同步展店，「段純貞牛肉麵」規畫今年在香港及美國加州各新展1家、「京都勝牛」香港規畫新展2家。王座總經理林子恒表示，希望未來每年增加2～3個海外國家地區授權，使海外門市年增率維持2成。

台灣方面，王座規畫每年維持新展8～10家步調，並持續評估併購、或引進新品牌。林子恒表示，「橋村炸雞」制定5年發展計畫，前2年預期花1～2年確立營運模式，第二年底或第三年初開放國內加盟，目標5年拓增至100家規模。