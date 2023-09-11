需求方面，豐興進一步說明，鋼筋上月需求較弱，本月可望恢復動能。而中鋼棒線本周開季盤，市場看漲下，豐興棒線有機會跟漲，呈現谷底反彈，目前接單稍有起色，客戶補庫意願大增。

豐興本周盤價三連周持平，鋼筋價格每公噸為1.97萬元，廢鋼收購價在每公噸1.13萬元，型鋼則持續持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持續小跌，受到國際需求不佳、交投清淡，且日幣續貶，因此日廢小跌5美元，從每公噸380美元跌至375美元；美國貨櫃廢鋼本周報價則持續持平為每公噸372美元，雖然國際需求清淡，但美廢收集成本高，支撐出口價格，因此美廢本周報價持平，成本支撐下，下檔有撐。

澳洲鐵礦砂由9月4日每公噸117.9元下跌至116.25美元。雖然在大陸降息政策利多加持下，政策做多，9月4日鐵礦砂續漲收每公噸117.9美元，但上周五大陸發改委政策關切鐵礦砂價格，暗示價格偏離需求及鋼價趨勢，造成周末鐵礦砂回檔，小鋼胚、螺紋鋼期貨均連受影響而轉而下跌。