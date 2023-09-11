基隆市長謝國樑持續推動青年電動機車政策，11日上午出席光陽機車旗下電車品牌IONEX基隆經銷據點開幕時表示，與基隆市政府配合的光陽機車與中華汽車旗下的兩個電動機車品牌，優先進入市場一定會有優勢，兩家公司的市占率將會大幅提升。

光陽機車在基隆市東信路開設旗下電動機車品牌IONEX的展售據點，11日上午開幕，謝國樑親自到場祝賀。謝國樑指出，目前市府推動青年電動機車政策正持續推動，未來該門市也將接受青年公益電動機車的申請。

謝國樑指出，市府正在規畫於市區人潮聚集的場域，進行青年公益免費電動機車的展示，若確定了就會盡快對外公布。他說，市府與光陽、中華兩家合作伙伴，每周都會進行充電站建置的相關會議，兩家業者正積極設置布建充電站及換電櫃。

在時程方面，謝國樑說，青年公益免費電動機車將優先提供給中低收入的青年，預計將自9月底、10月初開始接受申請，10月底前交出第一批電動機車。

談及目前與基隆市府配合的業者，僅有光陽及中華兩家，謝國樑說，未來也希望有更多電動機車業者能夠來與基隆市府合作這個方案，畢竟是第一年推動，市府會繼續努力。

不過謝國樑也指出，優先進入市場就一定會比較占優勢，光陽與中華兩家業者決定與基隆市政府合作，進入基隆電動機車市場，他相信業者們做了一個睿智的選擇，他也相信對這兩家業者的電動機車，會因為與基隆市合作，市場占有率會大幅提升，未來也不排除會有其他縣市會比照辦理。

謝國樑感性地說，讓青年朋友能夠免費以做公益，換取免費電動機車，一方面節能減碳，一方面也能養成長期投入公益的習慣，是他從2021年10月喊出這個政策以來，從未改變過的想法。

光捷營業副總經理謝俊弘表示，未來基隆民眾申請青年公益電動機車，若選擇光陽旗下與基市府合作的車款，將可以在該公司的門市一次申請完成，也無需墊付舊機車汰舊換新中央補助，相關的流程都將可以由該公司門市協助民眾完成。