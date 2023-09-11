摩洛哥西南部8日強震以來進入第3天，靠近震央的小鎮塔拉勒尼科布（Talat Nyakoub）傳出已經飄出「逼人的」屍臭味，仍有許多罹難者壓在瓦礫堆下，家屬的嚎啕哭聲不時響徹搜救現場，街道被「完全摧毀」，災民描述比較像是發生「大爆炸」。另一座山村艾米茲米茲（Amizmiz）「被撕裂」，當地人預估，光是這座村落，就有可能多達2000人罹難，相當於每10人中就有1人喪命。

摩洛哥西南部8日深夜發生芮氏規模6.8強震，當局表示，至少有2122人罹難、2421人受傷。

英國天空新聞網（Sky News）採訪團隊前進靠近震央的豪茲（al-Haouz）省偏遠小城塔拉勒尼科布（Talat Nyakoub）。

英國天空新聞網（Sky News）採訪團隊深入災區，他們來到靠近震央的豪茲（al-Haouz）省偏遠小城塔拉勒尼科布，搜救人員從瓦礫堆中救出倖存者、挖出罹難者遺體時，空氣中揚起大片塵埃。

當地人仍冀望家人仍活著，不過瓦礫堆下不時飄出「逼人的」屍臭味，以及救難人員的憂愁面容說明了一切。

報導描述，救難現場幾乎沒有人說話，只剩下電鑽鑽探、鋤頭耙土的聲響，偶爾家屬的嚎啕哭聲劃破沉默，顯示又找到了另一位罹難者遺體。災區正在和時間賽跑，不過隨著時間流逝，找到生還者的希望逐漸落空。

塔拉勒尼科布鎮的街道已被「完全摧毀」，當地倖存者描述，災後景象看來，比較像是經歷了大爆炸，而非大地震。

倖存居民穆罕默德（Air Said Mohamed）說，救難人員到達前，他從瓦礫堆中救出了13人，「有時候你會發現生還者，有些時候不是，他們已經死了」。

倖存居民法蒂瑪（Fatima）說，地震奪走10名家人，還有人持續失蹤，她如今已不抱希望。

圖為靠近震央的山村艾米茲米茲（Amizmiz）災後畫面。（圖／路透社）

■2萬人山村被「撕裂」 恐2千人罹難

天空新聞網團隊也走訪另一座靠近震央的山村艾米茲米茲，艾米茲米茲原本是充滿活力、友善的村落，許多前往阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）的旅人都會在此停留，不過如今這座村莊已被「撕裂」，所見之處盡是碎磚爛瓦，居民睡在臨時搭建的營地，不敢回家。

'That's a floor, that's a floor, that's a floor that have all pancaked down'@adamparsons reports from Amizmiz where rescuers are hoping to find the family of a police chief that died during the earthquake trying to save his son.https://t.co/VoWi8ouZip



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/wQeOMRI0pr — Sky News (@SkyNews) September 10, 2023

在艾米茲米茲定居的義大利男子Dag表示，妻子的哥哥還壓在倒塌的房屋底下，瓦礫堆中仍看得見他的部分遺體，但因為缺乏大型機具，因此仍無法將他的遺體取回。

摩洛哥6.8強震「撕裂」山村艾米茲米茲（Amizmiz），震後當地居民入住臨時營地、不敢回家。（圖／美聯社）

當地沒電、沒自來水，也無法通訊。

當地護理人員預估，光是艾米茲米茲村可能就有多達2000人喪命。艾米茲米茲村約有2萬人口，2000人喪命相當於每10人中就有1人罹難。