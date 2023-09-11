中市洪男到在彩券行下注慘輸負債，他今年2月6日凌晨戴安全帽、口罩，手持菜刀直指孤身女店員快步進店，女店員驚嚇按警報器後逃離，洪搜刮櫃台現金20萬元，逃往新加坡賭博，隔天返台遭警拘提，查扣身上僅剩的3萬多元。法官依攜帶凶器強盜罪判3年7月、竊盜罪判3月，可上訴。

洪在中市某家彩券行下注慘輸負債，鋌而走險，今年2月5日深夜先到台中高鐵站附近偷1輛機車，騎往該彩券行，他頭戴安全帽、臉戴口罩，手持1把長20公分的尖刀，刀尖指著獨自在店內的女店員快步走進彩券行，女店員驚嚇案警報器後，倉皇逃離。

洪走進櫃台打開抽屜，拿走現金20萬餘元，騎機車逃逸，在南屯丟棄機車後，輾轉出境，逃往新加坡賭博拚手氣。

隔天上午8時許，洪返台後遭警拘提到案，警方在他身上搜出新台幣3萬多元及新加坡幣8000多元。

洪男坦承犯行，但否認涉犯5年以上徒刑的「強盜」重罪，辯稱，他並沒有傷害人的意思，全程都未講話，距離女店員約2、3公尺，她就逃走了；辯護律師則說，洪尚未沒有達到強暴脅迫程度，所犯為「恐嚇取財」。

女店員作證指出，洪拿著尖刀進店往櫃台走來、沒有講話，但刀尖指向她，她非常害怕，覺得不逃會有生命危險，店裡只有她1人，她光看到尖刀就很害怕，擔心危及生命，急按下警報器，不管財物就逃掉。

法官認為，洪頭戴安全帽防護、持20公分長的尖刀，女店員手無寸鐵，現場無人可奧援，洪雖未揮舞刀子或斥喝，但脅迫已使一般人的身心處於被壓制而不能抗拒程度，構成攜帶凶器強盜罪。