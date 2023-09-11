迎接全新賽季禁衛軍陣容再添加新戰力，11日宣布簽下球隊第4位洋將，來自美國的大前鋒米歇爾（Tony Mitchell），米歇爾曾經來台征戰SBL超級籃球聯賽，是球迷們熟悉的面孔，期待這次重返台灣籃壇再次展現宰制力，國王更宣告新球季4名洋將名額都已找齊。

米歇爾今年31歲，身高201公分來自美國威斯康辛州，2013年投入NBA選秀，於第2輪第37順位加入底特律活塞，留下21場出賽紀錄；接下來陸續征戰NBA G League、德國、委內瑞拉、以色列、波多黎各、菲律賓、多明尼加等多國職業聯賽，擁有豐富的旅外經驗。

米歇爾曾在2018-19賽季來到台灣加入富邦勇士挑戰SBL超級籃球聯賽，於該賽季總冠軍系列戰4比0橫掃對手，幫助富邦勇士拿下SBL隊史首座冠軍，在31場出賽場均上場30.6分鐘，貢獻17.6分、10.6籃板與2.7阻攻，最終拿下聯盟年度阻攻王，因驚人的垂直彈跳及出色的封阻能力而有了「阿帕契直昇機」的封號。

國王總經理毛加恩表示：「面對新賽季我們一直持續尋找優秀的內線球員，能夠在攻防兩端都很適合球隊的人選，米歇爾擁有很棒的護框能力，在籃板的保護上過去也有非常亮眼的表現，有過去的經驗對台灣籃壇也並不陌生；目前陣中林書緯、洪志善都曾經是米歇爾的隊友，團隊配合上都有一定的默契，非常期待他的加入能帶給新北國王在迎接新賽季更多的能量。」

這次補強之後，目前新北國王陣中擁有四名外援，分別是牧倫斯、曼尼高、比利以及米歇爾，將以這樣的洋將陣容挑戰全新賽季。