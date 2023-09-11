民眾黨新竹市長高虹安遭爆出入由名車接送並入住5000萬豪宅，前新竹市文化局長錢康明更指控，高虹安「好朋友」（指男友李忠庭）私下干涉市政，遲早會出事。對此，民進黨發言人張志豪說，高虹安過去因助理費案遭起訴，如今又爆發另一案，顯然不懂利益迴避，盼高誠實說明並接受議會監督。

張志豪批評，民眾黨主席柯文哲曾說過，貪汙來自縱容，長官不可能不知情，盼柯好好面對高虹安案，勿雙標對待，應拿出黨紀自清，別遇到愛將就轉彎。

民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人趙怡翔批評，柯文哲跟新北市長侯友宜一樣擁有多重身分，在各身分上出現人設崩壞、形象翻船。當年柯文哲參與政治是以「改變成真」及「看見改變」為主軸，但經歷8年台北市長任期的柯文哲，現在身兼民眾黨主席、總統候選人，結果在各層面都離大家心目中的新政治越來越遠。

趙怡翔表示，柯文哲作為民眾黨主席，更展現典型雙標王的態度，罵別人很大聲，但對愛將涉貪則是無視人民觀感，包庇縱容到底，對高虹安更是全力護航。

他質疑，高虹安當市長沒多久，每天除了在棒球場四處挖地外，市政停擺，除了先前涉及詐領助理費遭檢方起訴，近期又爆出豪車、豪宅等爭議，廉政署都已出手處理，但柯文哲從不指責愛將，也沒有黨紀處理，完全不顧社會觀感，更扯的是昨天竟以「汙名化」來批評證實曾見到高虹安搭乘豪車的錢康明。

趙怡翔直指，柯文哲不但用雙標坦護愛將，更縱容一堆貪腐愛將，如競選辦公室主任陳亞麟在枋寮鄉長涉貪遭起訴，及市長任內勞動局長陳信瑜涉貪及殯葬處、公燈處等市府官員及公務員涉貪達108人，墮落的速度，著實令人瞠目結舌。

他也說，柯文哲近期在新竹選哲之友會成立大會說，希望讓台灣成為正常的國家，下一任總統的第一個條件就是「不能貪汙」，但最大諷刺的是涉貪的高虹安就站旁邊，看來這已不是瞎挺愛將，而是愛將就是愛將，在柯文哲眼中怎麼可能是貪汙，「只要是柯文哲愛將就叫清廉，一切以柯文哲標準說了算。」