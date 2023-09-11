新北市文化局自本(9)月9日起舉辦「博物館分身術！新北創藝力-文化韌性城市論壇」公民文化論壇，一系列活動除了邀請國內六所博物館進行交流座談，也將舉辦找來相關領域的專家擔任講師，舉辦文化走讀、審議民主桌長培訓等活動，期待藉此促進參與學員，發展出屬於新北市的行動方案。

新北市文化局表示，今年辦理的公民文化論壇，以「博物館分身術！新北創藝力－文化韌性城市論壇」為題，邀請學員一同討論出改變城市的行動方案，系列活動開放報名中。

論壇將進行一系列的活動，首場活動「專家學者焦點講座」已在9日登場，由國立台北藝術大學博物館所黃貞燕所長擔任開場引言人，說明行動博物館概念在台灣所發展出的獨特方法，以及博物館如何擾動地方，並與地方建立緊密連結。

講座現場邀請國內六所博物館進行交流座談，透過兩個子題「博物館聊創藝」與「博物館隱分身」，探索博物館轉化地方特色，與地方共同譜寫在地的故事與歷史；或透過不同媒介，將博物館的資源帶到地方，甚至與地方進行共作，實踐文化平權的理想。

新北文化局說，除了專家學者焦點講座，後續還有一系列活動如文化走讀、審議民主桌長培訓、Open Space 工作坊、願景工作坊等，將邀請相關領域專家擔任講師，活動開放報名中，詳細資訊請見活動報名網址：https://www.accupass.com/go/ccforum2023ntpc。