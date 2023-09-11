前立委邱毅透露前高雄市長韓國瑜願出面協調在野三名參選人，幫助在野整合，不過需要先得到國民黨主席朱立倫同意。中廣董事長趙少康今天受訪時表示，韓國瑜有無得到授權都可以幫助協調，而最好的時機點應該在10月中下旬，到時候局勢比較底定，要談比較容易談。

趙少康說，韓國瑜如果願意出面協調是個不錯人選，韓說需要朱授權，但趙認為無論朱有沒有授權韓都可以出來協調，有授權代表有代表性，但沒授權反而有彈性，以一介老百姓身份去幫助三人溝通；目前也不知道朱願不願意授權，也可能朱認為他自己去談就好，朱的想法外人難得知。

對於協調時機，趙少康建議10月中下旬比較適合，一方面侯友宜將要訪美，而柯文哲跟郭台銘也在拚選情，10月中下旬選情會比較有個眉目，情勢大致底定之後，要談比較容易談，現在大家都還衝選情，就談合還言之過早。

趙少康分析，本來談判就是一開始條件會開很高，現在大家都想選正的，不會有人一開始就說願意屈居副手，那還談什麼？現在問每個人這問題，講的也不會是最後的結果，所以等情勢底定後，再來開始協調盤點各方實力，比如民調、政黨力量、發展潛力等條件來判斷誰最有勝算。

趙少康強調，在野不合，那就一個都當選不了，所以勢必得去談合問題是要怎麼談，合作也有很多種可能可以溝通，不合只有一種結果就是輸。

至於侯友宜即將訪美，趙少康對此表示，訪美比較困難的是一方面在美國不要刺激美國讓美國生氣，要讓美國放心，一方面還要顧及國內情感，不能討美國高興卻失了國內民心，要讓國內覺得有骨氣、該講的態度跟立場都有表達，兩方的拿捏很重要，兩邊都得罪不起。