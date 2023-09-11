大陸一名酷似藝人伍佰的網紅歌手「野馬」許藝舟與其他人驚傳「涉黑」，疑似作出許多暴力挑釁行為，當地執法單位公開向大眾徵集其違反的犯罪線索證據，消息曝光後令許多網友相當震驚，因為許藝舟曾是大陸版央視《星光大道》的貴州籍冠軍歌手。

綜合《新浪新聞》等陸媒報導，貴州省銅仁市公安局於當地時間9日發布公告，許藝舟（野馬）、許義傑、黃憲友等人疑似組織「尋釁滋事」、「聚眾鬥毆」以及「故意傷害」等違法惡行，針對涉黑事件將其逮捕，相關單位在採取強制措施之餘，也展開其違法犯罪事實的全面清查，呼籲民眾或知情人士皆可主動檢舉，提供證據。

公告一出引起片譁然，因為名列榜單之手的許藝舟不是別人，正是2006年《央視星光大道》的冠軍得主，不僅是貴州最早登上星光大道的歌手，如今更憑藉當時斬獲的知名度，在網上小有名氣。

事實上，許藝舟作為首位登上央視《星光大道》的貴州籍冠軍歌手，他得到了不少關注度，也因為外型酷似伍佰而獲得「小伍佰」的稱號，不僅曾擔任貴州形象大使，更曾獲得「十佳優秀歌曲獎」；代表曲目包含《山妹子》、《花燈女生》、《擺擺擺》、《我的家鄉梵淨山》等。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。