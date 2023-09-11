范綱祥和賴清德合體的廣告帆布，近日遭劉姓女子割壞。(范綱祥提供／蔡依珍桃園傳真)

賴神遭捅！家住龜山的66歲劉姓女子，上周凌晨2度行經桃園區建國路61巷口的廣告帆布前，趁隙持利器往民進黨總統參選人賴清德的臉上割出一個大洞，帆布主人、桃園區立委參選人范綱祥獲悉報警，桃警調閱監視器迅速逮人，依毀損罪嫌送辦。

范綱祥在桃園區建國路61巷口，掛上和賴清德合體的廣告帆布，近日被支持者告知帆布遭毀損，查看果然發現賴清德臉上被人用利器割出一個破洞，10日到桃園警分局大樹派出所提出毀損罪的告訴。

范綱祥說，民主自由是台灣珍貴的制度資產，需要大家用心的維護，有不一樣的意見沒關係，但絕不能容忍用暴力行為危害民主日常的運作，網路時代，越來越多政客用仇恨言語煽動情緒惡意攻擊，導致大眾心理動盪不安，甚至有人會做出不理性的行為，隨隨便便胡亂攻擊的人通常極端自私自利，為博取聲量不擇手段，這種人絕對不能信任。

范綱祥說，大樹派出所偵辦的作為很積極，很快有了具體的結果，值得肯定。

據悉割壞帆布的是家住龜山的66歲劉姓女子，9月4日和5日2度於凌晨3、4點行經帆布前，趁隙割壞賴清德的臉，警方找上門時，她不否認所為，宣稱帆布廣告妨害她的路權，警訊後依毀損罪嫌送辦。