直播天王連千毅2019年引爆高雄鬥毆、槍擊事件遭判7年，官司定讞前、保釋在外的他直播時指使小弟恐嚇網友又挨告，一度不甩傳喚出庭、險遭通緝，後來乖乖報到。高雄地院依相關罪嫌判連拘役共90天，可上訴。

連涉及「直播主之亂」最終遭判7年定讞，6月初已入獄服刑，但該案官司未定讞前，連直播時疑似不滿網友揶揄、質疑他，唆使小弟截圖、肉搜網友，把相關資訊發送到「蘭庭精品辦公室人員」群組，再指揮小弟恐嚇對方。

2019年3月藍姓網友在連直播拍賣「福箱」時留言搗亂，被連指派小弟私訊對方「白爛軟，你是搞不清楚狀況嗎」、「勸你最好公開跟任哥道歉不然馬上找到你」、「3100【意指喪事白包】要給你」、「沒那屁股跟人家競標福箱？」。藍姓網友心生畏懼，趕緊在個人臉書頁面發文道歉，還把截圖回傳給連的小弟。

2019年5月，周姓女網友在個人臉書張貼連請人吃漢堡的相關新聞，還留言揶揄「好蠢洗臉人吃漢堡這種事也幹的出來，幼稚，找個路人演的膩」，結果被連的小弟發現，直接私訊嗆「這邊是苗栗太陽會的，妳是吃飽太閒是嗎？是在亂分享留言什麼？妳知道頭尾嗎？最好不要在亂了，事情先了解清楚在來，人家也沒惹到妳，妳在那邊找事做？自己好自為之」，讓周女嚇個半死。

2019年9月楊姓網友在某新聞媒體粉絲頁的新聞下方、留言糾正連受訪時陳述的車輛型號有誤， 連不滿，直接用語音私訊嗆「我跟你說喔，我連千毅喔，我剛剛有看你在新聞下面留言，我給你三天時間，把這一些阿斯芭樂的留言給我刪除，要不然沒關係，找一個時間我在找你泡茶」、「我看你這個少年應該行情不錯，都拍好車，我超跑也很多台拉，我一個人十五台車喔，阿沒關係，我再跟你認識一下」，連另外也叫其他小弟恐嚇楊姓網友「三天內刪除，不然請你喝茶」。

涉嫌恐嚇網友的黃姓及蘇姓小弟依恐嚇罪各判拘役15、20天，連乖乖到庭後，高雄地院依強制、恐嚇等罪各判拘役35、30、25天，均得易科罰金，可上訴。