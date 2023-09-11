光洋科以貴金屬材料及工繳（加工）為二大業務，前者營收主要受全球價格行情波動影響，後者毛利率較高、為主要獲利來源，以硬碟、半導體及面板為三大應用，占2022年工繳營收比重分為42％、28％、11％。

光洋科2023年8月自結合併營收19.07億元，月增9.87％、年減3.9％，回升至今年第三高。其中，貴金屬材料營收15.26億元，月增7.78％、年減0.92％。工繳營收3.84億元，月增達19.5％、但年減達13.67％。

累計光洋科前8月自結合併營收142.4億元、年減達23.86％，為近4年同期低，但衰退幅度較前7月26.23％持續收斂。其中，貴金屬材料營收109.42億元、年減達26.5％，工繳營收33.03億元、年減13.54％。

光洋科表示，8月工繳營收較去年同期顯著減少，主因目前硬碟產業終端市況不明朗，客戶需求相對保守所致。不過，半導體客戶訂單需求維持穩健，將持續爭取市占率，預期今年底半導體的工繳相關營收占比，將達整體工繳營收的10％。

雖然硬碟產業短期需求尚未恢復，但光洋科認為，隨著雲端時代來臨，數據中心對於冷資料儲存需求將日益龐大，長期將帶動市場對大容量硬碟的需求上升，成長性具一定程度發展空間。預期待產業供需平衡、需求回升後，公司營運將持續受惠。

光洋科也看好前端半導體領域的未來需求成長動能，除了持續推動靶材產品在客戶端多項製程陸續認證外，也看好隨著在先進製程的稼動率逐步提升，可望帶動半導體靶材產品逐漸放量。