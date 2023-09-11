任賢齊將於明年春天在北流舉辦演唱會。（相信音樂提供）

任賢齊的「齊跡・在路上」世界巡迴演唱會，4月起以全新的節目製作與舞台整裝「再出發」，一路唱遍武漢、北京、瀋陽、南京、深圳等城市，門票一票難求，8、9、10日更於上海東方體育中心連開3場，共累積22場吸引22萬人搶看，演唱會歌迷從頭到尾超過25首，首首跟著大合唱，在演唱到〈燭光〉時，全場點起手機燈形成冉冉〈燭光〉，任賢齊感動說：「謝謝你們的星光。」

此次演唱會最特別的是安排二胡、琵琶、笛子、嗩吶等13位樂手，國樂風格將任賢齊的大俠英雄氣概盡現，一開場他也以上海話跟觀眾打招呼：「謝謝儂，你們好嗎？很開心很榮幸來這裡演唱。」而任賢齊的〈春天花會開〉、〈依靠〉、〈心太軟〉等無數經典歌曲至今傳唱，因此音樂一下，萬人齊聲合唱，甚至連新歌〈在路上〉也能朗朗上口，任賢齊感謝地說：「我要用盡全力認真地唱，這是報答你們的方式。我是最幸福歌手，我會遇到挫折失敗，我也會沒自信，但我想到你們在我身邊，我有你們，你們也還有我。」一席話感動全場。

演唱會上，任賢齊還使出情話撩歌迷，「今天唱起來特別浪漫、特別幸福，剛唱歌不是很專心，因為全上海美女都來到我這啦！男孩在哪裡，男孩要跟我一起唱這首歌，要唱給對面這麼可愛又這麼溫柔的女孩們」，接著他唱到〈對面的女孩看過來〉、〈浪花一朵朵〉時也難得和舞者小跳舞，忍不住幽默大嘆郭富城不好當。

在網路瘋傳的點歌環節，不少帶著另一半的歌迷甜蜜點歌送老婆，還有人現場求婚，更有男粉特別做了跟任賢齊一樣的造型前來觀賞演唱會，真情告白大喊「永遠愛你」，還有歌迷將新專輯的歌全串在一起做了一段順口溜，甚至還有東方衛視的女主播告白：「我是你的顏質粉，你演什麼我就找什麼男友！」歌迷的真情點歌，任賢齊在上海的3天，累積了許多歡樂與故事，讓他細細珍藏。

任賢齊表示報答歌迷的熱情，最好的方式就是用盡全力唱，在唱到〈有夢的人〉一度哽咽，回想起過去奮不顧身努力追夢的時候，他說：「我等待很久，都沒有我的機會，認真唱時只有三個人，一個老人帶小孩還有一隻狗，我都懷疑他是場地管理人，帶著他的孫女和狗來聽，但我還是認真唱。」從昔日3人到現在萬人的演唱會，成功的「在路上」過程艱辛，但對他來說都是最甜美的回憶。

任賢齊將於明年春天在北流舉辦演唱會。（相信音樂提供）

「齊跡・在路上」世界巡迴演唱會接下來將陸續在晉江、南昌、鄭州、天津等地開唱，任賢齊也將於9月23日在台中Legacy、9月24日在台北Legacy舉辦「想你了」演唱會，2場門票一開賣火速完售，搶不到票的歌迷紛紛哀號跪求加場，對此，任賢齊今宣布好消息，「齊跡・在路上」巡演將於明年春暖花開的時候，在台北流行音樂中心跟歌迷見面，敬請歌迷期待。