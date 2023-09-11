台中市最資深議員張瀞分母親張林隊日前辭世，享嵩壽103歲，11日舉辦告別式，張瀞分淚憶說，母親離世前4天毫無異狀，卻叮嚀子孫幫她做百歲壽碗送大家，祝福老人家「呷百二」；所以今天每位到場致意者，都獲贈一個103歲紀念碗。

今天公祭會場，台中市長盧秀燕率市府團隊致意，前台中市長胡志強、前台中縣長廖了以、前台中縣議長顏清標、張清堂、現任台中市議長張清照與多位議員和地方人士到場致意。

張林隊103歲辭世，家人今天在家祭和公祭會場播放紀念影片，道出對她的不捨。張瀞分寫下對母親的思念：「希望下輩子還是您女兒」，她提到，母親離世前4天毫無異狀，卻叮嚀子孫幫她做百歲壽碗送大家，祝福老人家「呷百二」。而今天每位到場致意者，都獲贈一個103歲紀念碗。

張瀞分是國民黨籍市議員，1978年首次參選，當選豐原市民代表，4年後更上一層樓，當選第10屆台中縣議員連任至第15屆；2005年轉戰豐原市長，2010年台中縣市合併升格直轄市，成為首任豐原區長；2014年投身第2屆台中市議員選舉當選，本屆以79歲連任，成為全台年紀最長的議員。