台灣從口蹄疫疫區除名後，首批生鮮豬肉將外銷菲律賓。(林和生攝)

台灣從口蹄疫疫區除名後，慶祝首批生鮮豬肉將外銷菲律賓。(林和生攝)

台灣在2020年成為口蹄疫非疫區後，11日終於迎來產業新里程，首批22噸生鮮豬肉將外銷至菲律賓，透過海運方式，約一周後就能在菲國頂級超市買到台灣豬肉。

農業部長陳吉仲表示，今年1月台灣業者包括嘉一香、欣樂、和榮意、泰安、信功及台畜等6家屠宰場的生鮮豬肉，順利取得菲律賓農業局進口核准，農業部馬上在7月委託商業研究院邀請菲律賓豬肉進口商來台訪廠，經過2個月努力與磋商，嘉一香食品公司與菲國業者談成4呎櫃、共22噸豬肉訂單，這是台灣自口蹄疫疫區除名後，首櫃生鮮豬肉出口的成功案例。

陳吉仲說，台灣曾經是豬肉產品主要出口國家，但1997年因國內爆發口蹄疫，被迫停止外銷，這對國內豬農收益與產業發展造成非常大的衝擊，經過農業部舆豬農、養殖場、外銷業者經過20多年努力，終於看到開花結果。

除2020年獲得世界動物衛生組織宣布台灣自口蹄疫疫區除名，同時成功將非洲豬瘟防堵於境外，今年7月起更進一步朝向傳統豬瘟非疫區目標邁進，若一切順利，台灣很快就會成為亞洲唯一豬瘟、口蹄疫及非洲豬瘟等重大豬隻疫病的非疫區國家，可望大幅提高我國生鮮與加工豬肉產品的國際競爭力。

擔任外銷菲律賓先鋒業者的嘉一香董事長陳國訓說，這次成功取得菲律賓肉品進口商訂單，代表台灣豬肉品質與生產過程符合國際市場要求，能夠與國際主要肉品供應國丹麥、西班牙等國家競爭，未來將逐步布局與拓展國際市場。

陳吉仲強調，未來將在穩定國內豬肉供應與價格前提下，輔導有外銷意願業者轉型升級並拓展國際市場，除了菲律賓外，包括新加坡、馬來西亞、日本、韓國等，都是台灣重要的目標市場，一旦打開全球通路，不僅能提高國內豬農收益，更能確保養豬產業永續發展。