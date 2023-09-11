員警靠Line得知老翁姓氏，循線找到老翁妻女。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄昨日日籍77歲山上老翁在路上跌倒，當下雖有熱心民眾攙扶，但山上老翁用日語求助，因語言不通無法溝通。警方獲報到場，得知山上老翁女兒20年前遠嫁台灣，山上老夫妻今年暑假來台找女兒玩，因期間老翁獨自偷溜出門不慎迷路，又因跌倒踉蹌急找人求救。後續警方根據手機通訊錄，聯絡山上老翁妻女到場，事後山上妻女向員警鞠躬，表達致謝。

10日下午4時許，山上老翁獨自一人走在三民區明誠一路時，因重心不穩不慎跌倒在地，路過民眾見狀立即上前攙扶，此時山上老翁著急得向民眾不停講日語，但民眾聽不懂，又見到山上老翁相當著急，於是報警求助。

三民二分局鼎山派出所員警獲報到場，山上老翁也用日語向員警求助，員警也聽不懂，靈機一動向山上老翁要手機，藉由手機的Line得知其老翁姓名，並沿著姓氏、通話紀錄，找到山上老翁的女兒並立即撥打電話聯絡，山上妻女得知老翁偷溜跑到外面出事，嚇壞立即到場接回老翁。

據悉，山上老翁女兒20年前從日本遠嫁台灣並定居高雄，山上老夫妻趁今年暑假有空，來到高雄探望女兒遊玩數月，昨日老翁想獨自一人出門走走，卻因年邁記憶力衰退且人生地不熟迷路，山上女兒事後向員警鞠躬道謝，表示所幸有員警及時協助，父親才能順利得救。