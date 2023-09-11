台中牛排館宣告破產，員工及廠商聚集在公司商討後續事宜。（民眾提供）

在台中市經營將近半世紀、今年3月底才重新盛大開幕的「台中牛排館」，驚傳從8月起就積欠員工薪資，且顧姓負責人目前無法聯繫上。今天上午有31名員工到台中市府申請勞資協調，提出包括資遣費、工資及加班費等10項訴求，確實金額還在統計中。

據了解，台中牛排館目前員工數近50人，顧姓負責人10日向員工宣布破產，之後就失聯。牛排館員工氣憤說，薪資從8月至今都未核發，約31名員工今天到勞工局申訴，而因為台中牛排館過去曾有積欠貨款的紀錄，不少廠商接獲消息也衝到公司。

台中牛排館在台中經營近50年，是許多老台中人的美好回憶，2020年一度宣布停業，今年3月在北屯重新盛大開業，當時顧姓負責人還宣稱2年內要在全台開設50家店，未料現在竟無預警宣布破產。

記者找到台中牛排館北屯店房東，房東說，9月5日的房租還有正常繳交，沒想到台中牛排館會傳出破產，且顧男人很好，不解他為何會失聯？