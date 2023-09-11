國民黨總統參選人侯友宜近期拋出許多政見牛肉，包括65歲以上排富後，健保由中央政府負擔。對此，最新民調顯示，有66.9%民眾支持，25.4%民眾不支持，其中20-49歲的青壯族群支持度，則在6成左右。

侯友宜在上月29日主張80歲以上的長者將無需巴氏量表即可申請外籍看護，隔日再加碼「70到79歲患有癌症二期以上長者，亦可取消巴氏量表」，盼減輕家屬照護負擔，獲得廣大迴響。侯友宜5日再拋老人福利政見，排富全額補助健保，65歲以上長者及55-64歲原住民皆適用，預估400萬民眾受惠。

針對侯拋出65歲以上長者排富全額補助健保政策，據《ETtoday新聞雲》今（11）日公布的最新民調顯示，有66.9%民眾表示支持，其中包括非常支持40.5%、還算支持26.4%，另外有25.4%民眾不支持，包括非常不支持10.9%以及不太支持14.5%。交叉分析後發現，各年齡中支持該政策者，以50-59歲、60歲及以上年長族群比例較高，分別佔77.5%、72.3%，20-29歲的支持度為61.6%；30-39歲的支持度為59.9%；40-49歲則有58.7%支持該政策。

該民調調查期間於2023年9月9日至9月10日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,337份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.68%。