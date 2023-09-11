大陸國產客機C919今年5月底完成商業首航，正式進入民航市場，挑戰波音與空中巴士飛機製造巨頭地位。大陸商用飛機公司董事長賀東風表示，C919訂單數達到1061架，並已交付2架。消息一出，引發 PTT網友熱議，紛紛回應「空巴和中國合作，波音就慘了」、「這架飛機就是 西方中國有錢大家一起賺 唯一最大輸家就是波音」、「C919關鍵零件有70%都國外廠商如果能像華為都靠國產 再來緊張」。

澎湃新聞報導，中國商飛從2008年成立至今，形成了以ARJ21、C919、C929為主的產品線。賀東風10日表示，目前已經交付2架的C919，整體訂單數已經達到1061架。市場預計交付東航的第三架C919將在今年10月完成。

賀東風還透露，另一款洲際噴氣客機C929，目前處於初步設計階段，計畫提供250到350座位，航程將達1萬2000公里。

C919被大陸稱為「國產大飛機」，但許多零組件仍仰賴歐美企業，包含LEAP 1C引擎由美法合資公司CFM所製造；飛行記錄器來自美國奇異（GE）；機輪/煞車由美國漢威公司（Honeywell International）製造；通信與導航系統由美國羅克韋爾柯林斯（Rockwell Collins）負責生產；起落架系統來自德國利勃海爾（Liebherr）等。

C919只有機頭、機身、機尾、機翼等外面的「殼子」來自大陸企業。據多家科技自媒體指出，C919的國產化率約60%。

儘管如此，華爾街日報認為，波音和空巴幾十年來「雙頭壟斷」地位將在大陸市場出現挑戰，雖挑戰規模尚小，卻具象徵意義。

大陸自製客機C919訂單已達1061架，究竟全球兩大飛機製造商是否剉咧等，PTT網友看法兩極化，有人表示，「這架飛機就是 西方中國有錢大家一起賺 唯一最大輸家就是波音」、「中國航空市場規模一直在成長 估計20年後會成長到超過1萬架機隊規模 1千架訂單根本小case」、「中國會崛起 就美國自己養大的 現在才再緊張來不及了」、「美國寧願犧牲自己的經濟都要圍堵 就知道其實中國不是玩玩的」。

但也有網友狂酸，「c919所有的重要零件全部都是德美法國貨，不要說引擎，連起落架都做不起來 還要買德國貨」、「C919如果能像華為都靠國產 再來緊張」、「中國沒這麼差~ 但說中國超越波音空巴 你信嗎?」、「養套殺啊 當初空客幫忙多少」、「關鍵零件都是外國貨 來個禁令就掛了」。

另有網友解析，就算未來真的有1061架的訂單，絕大部分的利益也是被歐美人賺走，中國廠商只能賺點零頭，就跟台灣的那些NB代工廠做的事差不了多少，原來整台飛機中，只會造機翼跟機尾就能超英趕美啦，哈哈。