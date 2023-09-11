適逢入秋，由於天氣狀態較不穩定，不少人開始出現換季過敏的症狀，如打噴嚏、流鼻水、皮膚癢等。對此，營養師李婉萍表示，可挑選特定營養素的食材，藉此強化身體抵抗過敏的能力，推薦優先攝取維生素C、E、D和植化素中的槲皮素。其中她提到，芭樂、苦瓜等皆為維生素C良好來源；而想獲得維生素E，則可食用鮭魚、秋刀魚及酪梨。

李婉萍在臉書粉專「李婉萍營養師」發文說明，過敏是身體的防衛機制，即身體免疫系統偵測到可能的危險因子，而產生過度的反應。包括狂打噴嚏、流鼻水、鼻子癢、鼻塞、眼睛紅癢或黑眼圈、皮膚乾癢腫脹、腸胃不適等都是常見症狀，嚴重者還會呼吸困難、氣喘，甚至過敏性休克的狀況發生。

若去除可能的環境過敏原仍很難受，李婉萍表示，可挑選特定營養素的食材，來強化身體抵抗過敏的能力，建議優先攝取維生素C、E、D和植化素中的槲皮素。

李婉萍接著指出，維生素C含量高的水果，例如白肉或紅肉芭樂、木瓜、奇異果、柳丁，而蔬菜則有苦瓜、青花菜、芥藍等；維生素E在富含好油脂的食材中可找到，如鮭魚、秋刀魚和酪梨；維生素D就要透過多曬太陽來補充；至於槲皮素，可以吃洋蔥、蘋果、番茄、葡萄和莓果。

另外，李婉萍提到，很多人由於沒有做過敏原檢測，使過敏症狀持續發生，卻不知原來過敏原就是盤裡的食物，在臨床上常見的食材，包括花生、雞蛋、牛奶和小麥，但會不會過敏完全要依個人體質才能做判斷。她提醒，除了要去醫院診所進行過敏原檢測，並且主動避開過敏原外，飲食營養的攝取也要維持均衡。