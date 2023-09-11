大陸男網紅「仲尼」擁有500萬粉絲，並在2016年與烏克蘭籍知名女coser卡琳娜結婚，夫妻倆給外界的印象一直都很甜蜜，不過就在2022年8月被網友爆料出軌多次，形象重損。近日夫妻倆無預警停更，將百萬帳號註銷，且出軌的仲尼稱「人一生都會做錯事」，遭網友怒批。

仲尼在2022年8月被爆出出軌一位名叫「子望」的女網紅，愛妻形象崩壞，夫妻倆沉寂一陣子後，在近日拍攝一段近40分鐘的影片，無預警停更活動，並且註銷百萬粉絲的帳號。影片中卡琳娜哽咽與粉絲道歉，仲尼更透露妻子在1年來因為輿論風波，承受極大壓力，多次進出精神科，最後靠著吃藥跟看精神科醫生才好轉。

面對自己的出軌風波，仲尼解釋「「沒有一個人在他漫長的一生中，是沒有做過任何一件錯事，我們不應該也不可能去追求完美，而應該坦然跟面對錯誤與瑕疵。」不過遭到網友撻伐，表示他不願意承認自己的錯誤。卡琳娜一度被診斷出有可能輕生，讓仲尼徹底崩潰，兩人曾關在房裡整整兩天，為了找出事情根源，最後造成恐慌發作，尋求心理醫生。

仲尼表示，心理醫生開頭就問兩人「如果要註銷帳號和離婚要選哪一個？」兩人異口同聲表示要註銷帳號，仲尼一瞬間豁然開朗，接著透過醫生幫忙，發現童年受創才是導火線，輿論攻擊只是導火線。因此兩人決定暫停工作，選擇彌補兩人之間關係，目前夫妻倆帳號皆停更且輕空，這讓許多粉絲不捨，不過也有網友表示這是兩人之間的事，希望大家給予多一點私人空間。