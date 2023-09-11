黃大煒宣布加盟杰威爾即將推出音樂作品。（杰威爾音樂提供）

黃大煒唱紅〈你把我灌醉〉、〈讓每個人都心碎〉、〈秋天1944〉等無數經典曲，17日即將過生日的他，今提前傳來好消息，宣布攜手杰威爾音樂合作，且將陸續回歸參與各種演出，也是他今年最棒的生日禮物。而為了準備新歌曲與陸續展開的各式演出，黃大煒近期開始積極健身調整飲食，為的就是要有最佳狀態展開後面的工作。

杰威爾音樂總經理楊峻榮與黃大煒也有很深的緣份，黃大煒1994發行〈你把我灌醉〉時，楊峻榮在唱片公司任職製作部，也是由他牽線介紹黃大煒簽入當時的唱片公司，當年這張專輯大賣，〈你把我灌醉〉也成為了傳唱於KTV的經典歌曲與所有PUB樂團必練必唱的情歌。一直很欣賞黃大煒搖滾精神的楊峻榮，在多年後覺得現在的黃大煒與當年認識的他一模一樣，因此將黃大煒簽入杰威爾並發行新的音樂作品，希望讓他的好創作持續推出，也讓這近30年的情誼有了更深的緣份。

為了準備接下來的音樂工作，他近期在飲食上開始進行熱量控制，每日至少有一餐全蔬食，也有體能教練進行心肺調整與游泳，希望自己在新歌推出時，能有最佳狀態出現，他陸續訓練有成，也被大家稱讚越來越緊實，讓他更有信心持續。此外，前陣子他也前往台東錄音，透過最自然自在的方式將他的音樂錄製，沒有過多的修飾，真實呈現這些年的創作歷程，黃大煒對目前已完成的部分非常滿意，已迫不及待想分享給大家。