暑假剛結束、跑季卻悄悄地開始了，眾所期待的2023 Panasonic台北城市路跑賽今（10）日上午在總統府前盛大開跑，Panasonic連續三年冠名贊助賽事，同樣祭出超豐富的抽獎品吸引大批跑者前來同樂。作為下半年首場大型路跑賽事，傳說中的開學跑強勢回歸，也正式宣告下半年路跑賽季全面展開！Panasonic集團總經理黃政成表示：「希望藉由今天台北路跑活動，Panasonic發揮企業綠色影響力，帶領大家從自己的身體開始，透過路跑關注身心健康，讓健康永續、一起跑出美好生活」。

莫忘初衷、相信自己 持續不斷進步就是跑者之路

一早的好天氣，不少家長帶著小孩一起來到現場，近萬名的跑者塞滿凱道蓄勢待發，Panasonic集團總經理黃政成也親自下場跟大家一起為美好生活跑起來。今年男女冠軍獎品送出的是Panasonic 55吋4K LED智慧顯示器和SEIKO Prospex SPEEDTIMER 太陽能計時手錶。來自國立體大的黃華凡把這次城市路跑的12.5K作為自己全運會馬拉松項目的模擬賽，以賽代訓去調整適合自己的速度，最終以39分44秒拿下男子組冠軍。去年才把電視機抱回家的張芷瑄今年狀態調整不錯，在現場相信跑團的加油聲中以45分37秒完成衛冕封后，賽後她也笑著說：「家裡沒那麼大，可能放不下了！」

(圖/Panasonic 提供)

董事長樂團變身跑團初登場 啦啦隊女孩終點熱情應援

熱愛參加三鐵賽、喜歡推坑朋友報名路跑賽的董事長樂團主唱吉董，這回一不做二不休乾脆把團員通通找來組成「董事長跑團」，連他的好朋友前職棒明星馮勝賢也在今天起個大早一起參賽，幾位團員回到終點看到賴可、心璇、丹丹、奶昔四位活力滿滿的啦啦隊女孩在現場為跑者應援打氣，讓跑者們辛苦完賽後也可以感受到熱情的歡呼。

Panasonic台北城市路跑賽是一場大朋友、小朋友都能參加的親子友善賽事，董事長跑團就做了最好的示範，吉董親自帶兒子女兒下場參賽，現場也分享他的親子運動哲學：「現在的孩子們都長期使用3C產品，要孩子們出來運動最好的方法就是爸媽一起動起來，一起報名賽事就會有目標，5K、10K、12.5K慢慢增加。」

社會企業投入支持一起推動全民運動與環境永續

氣候變遷與現代工商業社會息息相關，2023台北城市路跑賽現場也設立了回收站呼籲參賽者將自己的賽衣跑鞋帶來進行二次回收再利用，親自以實際行動為地球盡一份力。Panasonic一直自我要求作為領先一步的環境先進企業，秉持初心並關注消費者的各種需求，努力研發各式省能源的優質產品與商材，提供台灣消費者及企業客戶全方位的解決方案 。未來將會持續在台灣這片土地善盡企業社會責任，守護大家的美好生活 。