一名男子昨用外送平台買鹹酥雞，下樓取餐看到外送員正在偷吃他的鹹酥雞，對方發現被抓包後急掏錢，說願意買下鹹酥雞就落跑了，他將這段荒謬經歷PO上網，網友紛紛表示，有過被偷吃餐點的經驗後，就再也不買沒封條的店家。

原PO昨（10）日於PTT八卦板指出，半夜利用外送平台叫了一包鹹酥雞，依照過往經驗，他用家中對講機把公寓大門打開，他再下樓跟外送員在樓梯間會合，沒想到這次在樓梯間撞見外送員偷吃他的鹹酥雞。

外送員被抓包後掏錢給原PO說，「這包我買下來了」，隨即逃離現場，讓原PO超級錯愕，勸網友下樓拿外送一定要記得錄影，免得雙方有糾紛難以釐清。事後他看外送員的外送紀錄，見對方送餐訂單已累積一萬筆，質疑過去應該也偷吃過其他人的餐點，大酸「應該省了好幾餐，真能賺。」

貼文曝光，網友奉勸沒有貼封條的店家不要點，「沒貼封條的都不敢點了」、「現在都要點有上封條的店家」、「難怪我都覺得外送鹽酥雞量很少」、「難怪像麥當勞都要封條貼好」、「所以有些店家外送封條黏很緊」、「我有看過騎車掉到地上撿起來的」、「你就買上封條的店啊！不然偷吃防不勝防」。